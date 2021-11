Im Auftrag der Stadtbildpflege Kaiserslautern wird diese Woche die Fahrbahn im Bereich des Kleeblatts, B270, saniert. Noch bis Freitag, 26. November, werden auf der Brücke im linken Fahrstreifen Schadstellen im Asphalt saniert. Die Arbeiten betreffen laut Stadtverwaltung alle, die von Hohenecken kommend in Richtung Merkurstraße unterwegs sind. Für die Asphaltarbeiten ist die Sperrung des jeweils linken Fahrstreifens in beiden Fahrtrichtungen erforderlich. Während der Bauzeit wird der Verkehr einspurig in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle vorbei geführt. Besonders im Berufsverkehr muss mit Einschränkungen gerechnet werden.