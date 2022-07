Ab Montag, 25. Juli, rollen im Westen der Stadt rund sechs Wochen lang weitere Bagger. Denn dann beginnen die Arbeiten auf der B270, am Kleeblatt und an der Überleitung zur B37. Dort wird die Straße saniert. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr: Laut Mitteilung der Stadtverwaltung wird der Verkehr auf der B270 in Richtung Autobahn und Siegelbach sowie in Richtung Hohenecken und Pirmasens einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Überleitungen von und zur B37 müssen zeitweise voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.

Drei Bauabschnitte von je einer Woche

Die Arbeiten erfolgen der Stadtverwaltung zufolge in drei Abschnitten von je einer Woche. Kosten: knapp 600.000 Euro. Anschließend, in der Mitte der Sommerferien, wird die Kreuzung der Merkurstraße vorm Globus-Supermarkt ebenfalls etwa drei Wochen lang oberflächlich saniert. In beiden Fällen ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Sperrung am Kleeblatt wirkt sich auf die Buslinie 101 aus. Seit Samstag bis voraussichtlich Freitag, 29. Juli, ist die Zufahrt von der Pariser Straße zur B270 in Richtung Siegelbach gesperrt, teilt die SWK Verkehrs-AG mit. Die Fahrten der Linie 101 in Richtung Globus und Ikea enden an der Haltestelle Vogelweh West. Die Fahrten der Linie 101 nach Siegelbach und ins IG-Nord fahren nach der Haltestelle Waldstraße über die Merkurstraße zum Opelkreisel. Bei diesen Fahrten entfallen stadtauswärts alle Haltestellen zwischen Lothringer Eck und Vogelweh. Stadteinwärts von Siegelbach/IG Nord kommend gilt der reguläre Linienweg. Bei den Fahrten der Linie 101 in Richtung Hohenecken entfallen die Haltestellen Pariser Straße 350 sowie Globus und Ikea. Weil auch die Abfahrten von der B270 auf die Pariser Straße aus Hohenecken kommend gesperrt sind, werden diese Fahrten der Linie 101 über den Opelkreisel geführt.

Die SWK rechnen mit Staus

Die SWK rechnen trotz der Ferienzeit mit Staus vor allem am Opelkreisel und in der Merkurstraße. Mit Verspätungen vor allem der Linien 101, 105 und 114 sei zu rechnen.