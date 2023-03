Der 56-jährige Frank Lentz aus Kaiserslautern gilt nach vier Wochen weiterhin als vermisst. Noch immer gehen bei der Polizei vereinzelt Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes ein, und am vorvergangenen Wochenende gab es noch einmal eine Suchaktion mit Hunden.

Frank Lentz wird seit Mittwoch, 22. Februar, vermisst. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte, sind durch die Öffentlichkeitsfahndung mehrere Hinweise eingegangen, die überprüft wurden. Noch immer würden sich vereinzelt Menschen mit Hinweisen melden. Nach einer von Freunden des Vermissten organisierten Suche am vorvergangenen Wochenende sei im Wald zwischen Kleiner Humberg und der Pfälzer Weltachse eine Mütze gefunden worden, die die Bekannten Lentz zuordnen konnten. Anschließend war die Polizei dort mit Suchhunden unterwegs – erfolglos.

Die Polizei hatte sich Ende Februar an die Öffentlichkeit gewandt, weil sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Er sei auf Medikamente angewiesen. In einer Großaktion hatte die Polizei im Waldgebiet um den Humbergturm mit Unterstützung von Personenspürhunden und Hubschraubern nach dem Mann gesucht. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Frank Lentz geben kann oder den 56-Jährigen gesehen hat, soll sich bei der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 melden. Der Vermisste hat dunkelblonde, nackenlange Haare und ist sehr schlank. Er trägt eine Brille. Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor.