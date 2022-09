Ein Kleintransporter ist am Donnerstagabend in der Hauptstraße von Neuhemsbach in Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Kupferkabels aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, saßen in dem Fahrzeug mindestens drei Personen, wovon eine verdächtigt wird, gegen 17.30 Uhr aus einem Hof ein Kupferkabel gestohlen zu haben. Der Mann sei dabei beobachtet worden, wie er in den Transporter gestiegen sei. Mit seiner Beute und den mutmaßlichen Komplizen habe er sich auf und davon gemacht. An dem Fahrzeug seien rumänische Kennzeichen montiert gewesen. Die Fahndung nach dem Wagen verlief laut Polizei allerdings erfolglos.

Transporter auch im Donnersbergkreis aufgefallen

Ein ähnlicher Fall wurde auch aus dem Donnersbergkreis gemeldet. Dort sei der Transporter ebenfalls aufgefallen. Es bestehe der Verdacht, dass die Gruppe ein Wohnhaus ausbaldowert haben könnte.

Von dem mutmaßlichen Kupferkabel-Dieb liegt der Polizei eine Personenbeschreibung vor. Demnach ist der Mann von kräftiger Statur und circa 1,70 Meter groß. Er hat kurze, schwarze Haare und war mit einem grünen T-Shirt bekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können oder denen der Transporter aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.