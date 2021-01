Wenn eine Fachkraft aus dem Ausland ein Arbeitsverhältnis in Rheinland-Pfalz antritt, dann sind zumindest die Unterlagen der Angelegenheit in Kaiserslautern bearbeitet worden. Mit Jahresbeginn hat die Zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung Rheinland-Pfalz im Rathaus Nord ihre Arbeit aufgenommen.

„Es ist ein Image-Gewinn für die Stadt“, kommentiert der Leiter des städtischen Referats Recht und Ordnung, Rainer Wirth, die Ansiedlung der Landesbehörde in der Barbarossastadt. Nach der Entscheidung des Landes, eine zentrale Behörde in Sachen Fachkräfte aus dem Ausland zu schaffen, sei man auf Kaiserslautern zugekommen, habe nachgefragt, ob sich die Stadt die Einrichtung einer zentralen Stelle vorstellen könnte. Die Stadtverwaltung konnte. Die Ausländerbehörde der Stadt genießt laut Wirth „einen hervorragenden Ruf“ und bringe in Sachen Digitalisierung auch schon einiges mit.

Unternehmen sollen sich möglichst früh melden

Die Zentrale Ausländerbehörde für Fachkräfteeinwanderung ist eine Untergruppe der Ausländerbehörde der Stadt. Die wird geleitet von Andreas Adelmann. Wie Adelmann berichtet, konnte seine Behörde seit März 2020 Erfahrungen mit dem Verfahren rund um die Einwanderung von Fachkräften sammeln, im vergangenen Jahr allerdings nur für Unternehmen im Zuständigkeitsbereich der Behörde, also im Stadtgebiet. Etwa drei Dutzend Verfahren seien geführt worden – landesweit seien es die meisten gewesen, so Adelmann.

Grob gesprochen funktioniert das Verfahren so: Ein Unternehmen, auf der Suche nach einer Fachkraft, wird im Ausland fündig und will dem Menschen dabei helfen, dauerhaft ins Land zu kommen. Dazu wenden sich die Firmen an die – seit Jahresbeginn – in Kaiserslautern untergebrachte Behörde. Die kläre dann offene Fragen, etwa rund um die Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen. Adelmann empfiehlt, dass sich Unternehmen so früh wie möglich bei der Behörde melden sollen. „Die Firmen sollten uns früh einbeziehen“, so Adelmann. Die Beratung der Behörde sei auch zunächst kostenlos, erst dann, wenn das formelle Verfahren eingeleitet wird, werden rund 400 Euro fällig.

Vom Land finanziert

Schwerpunkte bei der Suche nach Fachkräften haben Wirth und Adelmann bereits ausmachen können: Pflegekräfte seien gesucht, aber auch Handwerker und Ingenieure. „Da übersteigt der Bedarf das Angebot“, so Adelmann. Die Anfragen, die in Kaiserslautern eintrudeln, stammen aus dem gesamten Land Rheinland-Pfalz, hat Adelmann beobachtet, etwa aus Mainz, aber auch aus dem nördlichen Teil des Bundeslandes – und natürlich auch aus Kaiserslautern und dem Umland.

Die Behörde – finanziert vom Land – ist laut Wirth mit fünf Stellen besetzt, eine Gruppenleitung wird von vier Sachbearbeitern unterstützt. Derzeit gehen Adelmann bis zu 20 Anfragen bei der neuen Behörde ein, hauptsächlich drehe es sich dabei um Menschen aus dem europäischen Ausland, aber auch Anträge für Menschen aus Brasilien, Nigeria oder Indien seien bereits dabei gewesen, so Adelmann. „Es ist ein Riesenspaß, mit den Firmen in Kontakt zu treten“, berichtet Adelmann.

