Gut 15.000 Straßenlaternen sorgen im Stadtgebiet für die nötige Beleuchtung. Nicht selten ragen die Masten acht Meter in die Höhe und trotzen oftmals ein halbes Jahrhundert lang der Witterung. Derzeit werden die Masten von Experten auf ihre Standsicherheit hin überprüft.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, nehmen Mitarbeiter des Unternehmens Reilux aus dem nordrhein-westfälischen Heinsberg die Prüfungen vor. Immer zu zweit sind die Fachleute am Werk. Pro Tag können sie etwa 80 bis 100 Masten auf ihre Standsicherheit hin überprüfen. Bevor der Test vor Ort beginnt, haben Mitarbeiter des zuständigen Tiefbaureferats alle Masten mit einem gelben, nummerierten Aufkleber versehen. Diese Nummer findet sich im Kartenmaterial wieder, das den Prüftechnikern vorliegt. Dennis Adams von Reilux erklärt, was bei der Überprüfung passiert: „Zunächst nehmen wir eine Sichtkontrolle vor. Wir prüfen, ob Schäden am Mast erkennbar sind und halten alles fotografisch fest.“ Mehr noch: Mit einer Hydraulikpumpe wird der Mast mit mehr als einer Tonne Gewicht belastet. „Der Mast wird dabei leicht zur Seite gedrückt und sollte, sofern die Standsicherheit stimmt, wieder in seinen Ausgangsposition zurückkommen, sobald der erzeugte Druck vom Mast genommen wird“, erklärt Adams. Ist alles in Ordnung, erhält die Stadt eine sechsjährige Standsicherheitsgewährleistung für den jeweiligen Lichtmast bescheinigt.

Natürlich werde auch dokumentiert, wenn etwas nicht in Ordnung ist – und sofort das Tiefbaureferat informiert. Die Quote an lockeren Masten liege im Promille-Bereich: Vier Masten von 1000 gelten im Schnitt als nicht standsicher.

Hauptursache für mangelnde Standsicherheit können nach den Worten Adams ein feuchter Untergrund, Streusalz oder große Mengen Hundeurin sein. „Das macht auf Dauer dann dem härtesten Stahl zu schaffen“, beteuert der Prüftechniker schmunzelnd.

Derzeit werden die Masten rund um die Goethestraße überprüft. Bei stark befahrenen Straßen, wo die Lichtmasten in der Straßenmitte platziert sind, etwa in der Pariser Straße, wird laut Stadt kurzfristig die Straße gesperrt. 2021 und 2022 lässt die Stadt knapp die Hälfte der Lichtmasten durchchecken.