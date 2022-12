Sinkender Gewinn, sinkender Umsatz. Für das Jahr 2023 plant die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) mit einem Rückgang des Bilanzgewinns um knapp 400.000 Euro auf rund 640.000 Euro. Auch der Umsatz soll sich im Vergleich zum laufenden Jahr um eine Million Euro auf 52,8 Millionen Euro verringern. Das teilte die ZAK mit.

„Wenig Licht, viel Schatten, ganz viel Unsicherheit.“ Auf diesen Nenner brachte ZAK-Vorstand Jan Deubig die Probleme, die beim Erstellen des Wirtschaftsplans für 2023 zu berücksichtigen sind. Als Beispiele nannte Deubig die Entwicklung der Preise für Diesel, Strom und Fernwärme. Zudem sei es als Energieerzeuger noch unklar, in welcher Höhe der Staat die Erlöse abschöpfe, sagte Deubig. Zusätzlich erschwerten steigende Personalkosten, gestörte Lieferketten und der Fachkräftemangel die Planung.

Komplett „gedreht“ habe sich, so der ZAK-Vorstand, der Altholzmarkt. Wurden in diesem Bereich früher Erträge erwirtschaftet, müsste heute zugezahlt werden. Gleichzeitig wolle der Staat die gleichermaßen gestiegenen Stromerlöse abschöpfen. Dies verschlechtert das Ergebnis um knapp eine halbe Million Euro und führt die ZAK in diesem Bereich in die Unterdeckung, so Deubig. Dass die Novellierung des Brennstoffemissionshandelsgesetz um ein Jahr verschoben wurde, entlaste die ZAK nach den Worten Deubigs um rund eine Million Euro. Die zuletzt gestiegenen Zinsen führten ferner dazu, dass tatsächlich wieder Zinserträge möglich seien.

Nach einem Rückgang der Bioabfälle seien nun auch reduzierte Mengen bei Rest- und Sperrabfällen zu beobachten, so Deubig. Die ZAK kalkuliert daher 2023 mit 3000 Tonnen weniger Abfällen in diesen Bereichen. Zum einen seien Anliefermengen gewerblicher Kunden rückläufig, zum anderen sei speziell im Wertstoffhof auch der Rückgang im privaten Konsum spürbar.

2023 werden mehr als 25 Millionen Euro investiert

Im neuen Jahr will die ZAK laut Deubig rund 7,7 Millionen Euro in den Betrieb gewerblicher Art investieren, also in den Bereich, mit dem beispielsweise erneuerbare Energien produziert werden. Rund 18 Millionen Euro sollen in die Abfallentsorgung investiert werden, in den Umbau der Bioabfallbehandlung fließen laut Deubig allein 12,5 Millionen Euro.

Turnusgemäß wird Kaiserslauterns Bürgermeisterin Beate Kimmel zum 1. Januar den Vorsitz des ZAK-Verwaltungsrates vom Landrat des Landkreises Kaiserslautern, Ralf Leßmeister, übernehmen. rhp/bld