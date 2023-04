Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern veranstaltet aktuell eine Tanz-Challenge, will mit der Aktion die Tanzfreude hochhalten. In der momentanen Situation mit geschlossenen Hallen, eingestellten Tanztrainings und abgesagten Turnieren soll so ein Miteinander auf nette Tanzart gefördert werden.

„Unter dem Motto ,Unsere Füße wollen tanzen’ kann jeder Tanzwütige unseres Vereins oder natürlich auch Leute, die eine Verbindung zum Verein haben, einen kleinen Tanzfilm