Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feierabendsituation am frühen Freitagabend in der Burgstraße: Auf der Busspur unterhalb von Rathaus und Pfalztheater sind hintereinander sieben, acht städtische Busse aufgereiht. Um die Ecke von der Martin-Luther-Straße her biegen an die 30 Fahrradfahrer neben- und hintereinander dorthin ein, der Autoverkehr folgt. Dann biegen die Radler am Fackelbrunnen links in die Fruchthallstraße ein – völlig unbehindert. So könnte es sein – so ist es aber nicht.

Die Initiative „Stadt für alle“ hatte sich die städtischen Planungen für die „Neue Stadtmitte“ angeschaut und festgestellt: „Der