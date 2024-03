In Kaiserslautern sollen Bürgerinnen und Bürger künftig mehr Möglichkeiten haben, um sich zu beteiligen, bei größeren Bauvorhaben oder weitreichenderen Vorhaben mitzusprechen. Innerhalb des Smart-City-Projekts „Lautrer Stadtdialog“ wurde ein interdisziplinärer Arbeitskreis gegründet, der seit Juni 2023 verbindliche Leitlinien für die Bürgerbeteiligung in Kaiserslautern erarbeitet. Seit 8. März ist eine erste Version dieser Leitlinien auf der Mitmach-Plattform KLmitWirkung veröffentlicht. Jeder hat dort noch bis zum 29. März die Möglichkeit, einzelne Aspekte zu kommentieren. Zudem findet am Donnerstag, 21. März, ein Workshop statt, um die Anregungen der Lautrerinnen und Lautrer aufzunehmen. Interessierte treffen sich von 18 bis 20 Uhr bei KL.digital in der Bahnhofstraße 26-28 – eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Projektverantwortliche Patrick Glaser wird zunächst die Leitlinien vorstellen, den Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger herausarbeiten und dann an zwei Themen-Tischen zu der geplanten Vorhabenliste und dem Beteiligungsbeirat in die Diskussion einsteigen. Die Teilnehmer erhalten detaillierte Informationen zu diesen beiden Aspekten der Leitlinien und können ihre Anregungen einbringen. Zum Abschluss ist eine offene Diskussion geplant. Daran werden auch Mitglieder des Arbeitskreises und Vertreter der Stadtverwaltung teilnehmen, so Glaser.

Online können die Leitlinien rund um die Uhr auf https://klmitwirkung.de/leitlinien kommentiert werden.