Noch am letzten Schultag vor den Herbstferien gleicht ein Teil des Mehrzweckraums der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales einem Fotostudio. „Die Aufnahmen müssen fertig werden“, sagt der bekannte Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner und gibt Gas.

Die Schüler freuen sich auf die Ferien, die Abteilung Kriminalprävention des Innenministeriums Rheinland-Pfalz auf die bei Brenner bestellten Fotoaufnahmen. Deshalb der Zeitdruck. Wie in den Vorjahren wird es auch 2025 einen Präventionskalender geben, mit dem das Ministerium ein aktuelles gesellschaftliches Thema aufgreift. Und für den sind die Fotos bestimmt.

Im kommenden Jahr wird das Grundgesetz, schwerpunktmäßig die Demokratie, im Mittelpunkt stehen. In Lehrerin Heike Beardsley und Schülern des beruflichen Gymnasiums sowie der Fachschule Sozialwesen hat Brenner engagierte Mitstreiter und Fotomodelle gefunden. In kleinen Gruppen haben sich die Schüler auf das Thema eingestimmt und selbst Anregungen zur Gestaltung der Fotomotive gegeben. Für Schulleiter Hans-Ulrich Froeßl eine Gelegenheit, die Schule zu öffnen und mit den Vorarbeiten für den Präventionskalender einen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander in der Gesellschaft zu leisten.

Wie ihre Mitschüler hat sich Ida aus der zwölften Klasse des beruflichen Gymnasiums für Gesundheit und Soziales spontan bereit erklärt, in themenorientierten Rollen vor die Kamera zu treten. „Demokratie, Meinungs- und Gewaltfreiheit gehen uns alle an“, sagt Ida. Zusammen mit anderen wartet sie auf ihr Shooting zum Motiv „Versammlungsfreiheit“. Mit einem Plakat, auf dem sie symbolisch eine Schildkröte in einer Plastiktasche visualisiert hat, wendet sie sich gegen die Verschmutzung der Meere. Auf schwarze Stellwände projizierte Auszüge aus dem Grundgesetz geben thematisch den Rahmen vor.

Für Brenner ist das Fotoshooting an der BBS II so etwas wie ein Heimspiel. Die Schule sei extrem offen, wenn es darum gehe, aktuelle gesellschaftliche Themen aufzuarbeiten und umzusetzen, erinnert er an die Fotoaktion „Flüchtlinge willkommen“ aus dem Jahr 2016, die er zusammen mit Schülern der Schule initiiert und gestaltet hatte.