Automobile Träume aus Chrom und Blech, gepaart mit einem Einkaufsbummel, viel Musik und gutem Essen: Dafür stehen in Kaiserslautern die „Kaiserslautern Classics“. Am 24. Juni geht die Autoshow in ihre nunmehr 15. Auflage, umrahmt von einem bunten Rahmenprogramm aus Tanz, Musik und vielem mehr, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Wer ein passendes Fahrzeug besitzt und Lust hat, es in der Lautrer Innenstadt am 24. Juni zu präsentieren, kann sich bei Silke Walter vom Citymanagement melden. Die Präsentation ist nicht auf Autos beschränkt, auch Nutzfahrzeuge oder Zweiräder können angemeldet werden. Anfragen per E-Mail an silke.walter@kaiserslautern.de oder telefonisch unter 0631 365 3423.

Eine Besonderheit wird in diesem Jahr die „1. ADAC Trifels Oldtimerwanderung“ sein, die von der Sportfahrer Union Kaiserslautern organisiert wird. Sie führt auf einer Gesamtlänge von rund 240 Kilometern durch die Vorderpfalz und Westpfalz und löst die ADAC Rallye Trifels Historic ab, wie die Stadtverwaltung mitteilt.