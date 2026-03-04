Lange Wartezeiten bei der Abholung von Führerscheinen sollen in Kaiserslautern bald der Vergangenheit angehören. Die Stadt will einen Ausgabeautomaten beschaffen.

Weil der nächste freie Termin für die Abholung online erst Anfang Juli buchbar war, hätte ein Kaiserslauterer Senior über fünf Monate auf seinen neuen Führerschein warten sollen, wie der Mann im Januar der RHEINPFALZ berichtete. Die Stadt räumte auf Nachfrage teils lange Wartezeiten ein, kündigte als Reaktion darauf aber unter anderem die Ausweitung der Öffnungszeiten der Führerscheinstelle an.

Für weitere Entspannung könnte bald ein sogenannter Dokumentenausgabeautomat sorgen, an dem Bürger ihre Führerscheine abholen können. „Wir haben den Text der RHEINPFALZ aufmerksam gelesen und gemerkt, dass es im Bereich der Führerscheinstelle ein Problem gibt“, sagte Uwe Schmeer, der Leiter des Referates Digitalisierung und Innovation im Digitalisierungsausschuss der Stadt. Die Wartezeiten für Führerscheinabholungen seien „sehr, sehr lang“. Ein Ausgabeautomat könnte da Abhilfe schaffen. Man habe den Markt inzwischen gesichtet, auch eine Präsentation habe schon stattgefunden. „Sofern wir die Mittel noch in diesem Jahr bekommen, könnten wir den Automaten zeitnah installieren, um so die Wartezeit auf eine Führerscheinabholung zu verkürzen“, kündigte Schmeer an.

Der Referatsleiter stellte auf Rückfrage von Lea Siegfried (Grüne) in Aussicht, dass künftig auch Personalausweise und Reisepässe an einem Automaten ausgegeben werden könnten, wenn man mit den Führerscheinen positive Erfahrungen sammle.