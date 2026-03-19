Hier kommen die Kultur- und Freizeittipps für Kaiserslautern, den Kreis Kusel und den Donnersbergkreis.

Die spinnen, die Saarländer. Aber im Falle des schrägen Musikers Henning Sedlmeir aus Bexbach auf eine produktive Art und Weise. Seine selbst geschriebenen Songs sind skurril bis kritisch, und seine Musik changiert zwischen Punk, Rock, Schlager-Satire oder Trash. Wer auf Außergewöhnliches steht, ist also im Lauterer Salon Schmitt an der richtigen Stelle.

Am 20. März ab 20 Uhr schleicht Sedlmeir über die saarländisch-pfälzische Grenze und schlägt wie gesagt im Lauterer Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße 32 auf. Mit E-Gitarre, Mikrofon und Rhythmusmaschine. Dazu gibt’s mindestens ebenso ausgeglühte Bild- und Filmprojektionen. Karten über salon-schmitts.de.

Das beliebte Lauterer Duo Wortlaut kommt am 20. März ab 20 Uhr in die Lauterer Stiftskirche. Sein Programm heißt „Kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest“ und dreht sich um poetische Bibelstellen in den Versionen von Goethe, Heine, Rilke, Storm und anderen. Musikalisch umrahmt wird der Auftritt von Alexandra Maas am Akkordeon. Karten bei Thalia und an der Abendkasse.

Kleine und große Katastrophen des Alltags zwischen schamanischer Paartherapie und Heimwerker-Apokalypse bestimmen das Programm des Comedians Rüdiger Hoffmann. Am 20. März ab 20 Uhr tritt er in der Kaiserslauterer Fruchthalle auf. Karten gibt es über rheinpfalz.de/ticket.

Am 20. März, ebenfalls ab 20 Uhr, kommt die Kapelle Hiss ins Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Mit lyrischen Lebenshilfen für den Alltag und Musik zwischen Tex-Mex, Polka oder Balkanblues. Karten über reservierung@neuerlandweg.de.

Die A-ha-Tributeband Manhattan Skyline tritt am 20. März ab 20.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth auf. Weiter geht’s dort am Sonntag, 22. März, bereits ab 16 Uhr mit einem Depeche-Mode-Tributekonzert der Combo Mode Machine (das Konzert der Band am Vortag, 21. März, ist bereits ausverkauft). Karten gibt es unter irishhouse-kl.de.

Am 20. März ab 16 Uhr läuft im Lauterer Café Krummel in der Gasstraße die Eröffnung der Schau „Tanz auf das Papier“. Verena Zoege von Manteuffel, ihres Zeichens Gewandmeisterin des Pfalztheaters, zeigt dynamische Bilder um Tanz und Bewegung. Organisiert wird das Ganze von der rührigen Lauterer Galerie Kabinett K2.

Am Samstag, 21. März, zwischen 10 und 13 Uhr steigt der große Erlebnistag der Lauterer Volkshochschule in der Kanalstraße. Bei freiem Eintritt wird ein buntes Programm etwa aus Yoga, diversen Bühnenspektakeln, Bridgespielen, Meditation oder einem Bauchtanz-Workshop geboten.

Bei der Frühjahrsaktion „Lautern blüht auf“ am 21. März ab 10 Uhr und am 22. März ab 11 Uhr in der Innenstadt Kaiserslautern gibt’s einen Biosphären-Bauern- und einen Kunsthandwerkermarkt, des weiteren ein Kinderprogramm oder eine Kaiserliche Autoschau mit Oldtimern.

Der bekannte Sänger, Entertainer und Pianist Lars Reichow kommt am 21. März ab 20 Uhr in die Kirchheimbolander Stadthalle . Mit seiner musikalisch-literarischen Achterbahnfahrt namens „Boomerland“ und amüsanten Songs in Dur und Moll. Karten über 06352 750-4777,

Der lothringische Barde und butterweiche Süßholzraspler Marcel Adam ist mit seinem Trio „la fine équipe“ noch das ganze Jahr über auf Abschiedstournee. Dabei macht er mit seinen Liedern und Anekdoten am 21. März ab 20 Uhr Station in der Turn- und Festhalle Bruchmühlbach , auf Einladung des Kulturvereins Bruchmühlbach-Miesau. Eine Abendkasse gibt es nicht, da auch Essen gereicht wird, daher bitte vorab unter Telefon 06372 1477 oder 06372 507940 nachhören, ob es noch Platz gibt und reservieren.

Das Belle Époque-Trio rund um die vom Pfalztheater bekannte Sängerin Adrienn Cunka ist am 21. März ab 19.30 Uhr in der Lauterer Friedenskapelle in der Friedensstraße 42 zu erleben. Es bietet unter dem Titel „Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen“ musikalisch-literarische Pralinés etwa von Kurt Tucholsky, Reinhard Mey oder Charles Aznavour. Was ja nun wirklich eine seltene Mischung ist. Karten über 0631 365-2316 oder die Mailadresse friedenskapelle-kl.de.

Eine weitere Nuit de la Chanson ist für 21. März ab 20 Uhr im Cotton Club der Kammgarn angekündigt. Mit den Special Guests Jyzzel und Sebastien. Karten bei Thalia oder unter kammgarn.de.

Noch Karten gibt es für die letzte Vorstellung von „Maria Stuart“ am Pfalztheater Kaiserslautern, die am 21. März um 19.30 Uhr im Großen Haus läuft. Karten: pfalztheater.de.

Zum „Tag des Waldes“ liest der Förster Joachim Weirich am 22. März Rilke-Gedichte und der Cellist Wilfried Futter spielt Bach. Los geht’s um 14 Uhr im Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz. Karten an der Tageskasse.

Am 22. März ab 17 Uhr steht im Kuseler Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße 16 ein klassischer Liederabend an. Das Duo Tchakarova & Bernbeck spielt Musik zwischen dem Frühbarock und Heute. Karten über 06381 424-496.

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett gibt’s am 22. März ab 20 Uhr den Musikstil Cosmic Twang mit Scout Gillett aus Los Angeles. Und am 25. März folgt Psycho Rock mit der Gruppe Ben Wood Inferno. Karten und weitere Infos unter kinett-kusel.de.

Der durchaus harte und auch mal rüpelhafte Comedian Nikita Miller mit Wurzeln in Kasachstan kommt am Montag, 23. März, ab 20 Uhr ins Kasino der Kammgarn . „Schuld und Bühne“ heißt sein aktuelles Programm.

Das Gründungsbüro von Lauterer Uni und Hochschule kommt am 25. März ab 16.30 Uhr ins 42kaiserslautern in der Eisenbahnstraße 42. Mit Menschen und Geschichten aus der vielfältigen Start-Up-Landschaft. Wer also daran denkt, sich selbstständig zu machen, ist dort genau richtig.

Das Lauterer Künstlerduo Shakti & Matze präsentiert in der zweiten Ausgabe seiner Reihe „Katze im Sack“ zwei Überraschungsgäste aus der Kultur- und Kleinkunstlandschaft. Diese spielen je 45 Minuten, dazu gibt’s ein neues Lied von Shakti & Matze selbst. Am 25. März ab 20 Uhr in der Schreinerei der Kammgarn .

Im Cotton Club der Kammgarn geht’s dann am Donnerstag, 26. März, ab 20 Uhr weiter. Mit der Sängerin Justina Lee Brown, deren Musik zwischen Blues, Jazz und Soul mit afrikanischen und karibischen Einflüssen angesiedelt ist. Karten unter kammgarn.de.

Das Kindermusical „Schneekönigin“ frei nach Hans Christian Andersen inszeniert das Theater Libri am 26. März ab 16 Uhr im Ramsteiner Congress Center . In dem Stück für Kinder ab vier Jahren geht es um die Einsamkeit der Außenseiterin und den Wunsch nach Bewunderung. Karten gibt’s über die Telefonnummer 06371 592-220. Viel Spaß!