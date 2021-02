Ein baldiges Ende des Lockdowns scheint noch nicht in Sicht: Doch für viele Beschäftigte im Gastgewerbe in Kaiserslautern und im Landkreis spitzt sich die finanzielle Lage weiter zu. Die Gewerkschaften Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Pfalz und Verdi fordern in einem offenen Brief an die Bundesregierung eine branchenübergreifende Erhöhung des Kurzarbeitergeldes.

Die Lage im Gastgewerbe sei dramatisch. Mittlerweile habe sich das Kurzarbeitsniveau dem Stand aus dem ersten Lockdown im Frühjahr vergangenen Jahres angenähert, schätzt die NGG. Damals hätten 179 gastgewerbliche Betriebe in Kaiserslautern Kurzarbeit anmelden müssen. Das entspreche 72 Prozent aller Betriebe der Branche in der Stadt. Betroffen seien rund 1000 Beschäftigte gewesen.

Auch den Landkreis Kaiserslautern habe es im Frühjahr 2020 hart getroffen: 127 gastronomische Betriebe (etwa 66 Prozent) mit 430 Angestellten haben sich laut einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit in Kurzarbeit befunden.

„Wegen ohnehin niedriger Löhne und fehlender Trinkgelder spitzt sich die Lage der Beschäftigten auch in Kaiserslautern dramatisch zu“, mahnt Holger Winkow, Geschäftsführer der NGG-Region Pfalz. „Ohne schnelle und unbürokratische Hilfe drohen den Menschen existenzielle Probleme.“

Um dies zu verhindern, fordert die NGG in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Verdi in einem offenen Brief an die Bundesregierung, ein branchenübergreifendes Mindest-Kurzarbeitergeld in Höhe von 1200 Euro pro Monat. Zusätzlich hat die NGG eine Online-Petition auf ihrer Internetseite initiiert.

Winkow: „Wenn die Politik Unternehmen mit enormen Steuermitteln unterstützt, um eine Pleitewelle zu verhindern, dann muss auch genug Geld für die da sein, die jetzt jeden Cent zweimal umdrehen müssen.“ Am Donnerstag soll im Bundestag zum Thema debattiert werden.