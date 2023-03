Der für Freitag, 31. März, geplante Stoffmarkt in Kaiserslautern wurde kurzfristig abgesagt. Aufgrund der Sturmwarnung mit starken Böen könne der Veranstalter eine sichere Durchführung nicht garantieren und erachte es deshalb für unverantwortlich den Stoffmarkt zu veranstalten. Die Sicherheit der Besucher und Händler habe Vorrang, teilt der Veranstalter nach Absprache mit der Stadtverwaltung weiter mit. Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt sollte – wie in den vergangenen Jahren – von 10 bis 17 Uhr auf dem Stiftsplatz stattfinden. Ein Ausweichtermin steht laut Veranstalter aber bereits fest: Der Stoffmarkt in Kaiserslautern wird am Freitag, 2. Juni, nachgeholt. Weitere Informationen sind auf der Seite des Veranstalters Expo Event Marketing GmbH zu finden.