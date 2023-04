Die Meisterschaft ist eingetütet, doch es stehen noch vier Ligapartien für die U17 des 1. FC Kaiserslautern an. Die Roten Teufel wollen bis zur anstehenden Relegation zur B-Junioren Bundesliga ungeschlagen bleiben. Am Sonntag gastiert der FCK um 13 Uhr beim FC Homburg.

„Man hat den Jungs natürlich angemerkt, dass Ballast angefallen ist“, berichtet FCK-Trainer Dennis Will. Nachdem die Betzebuben sich vor mehreren Wochen bereits für die Relegation qualifizierten, sorgte der Sieg gegen Mainz 05 II am vergangenen Wochenende für die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest. Dennoch erwartet der 36-jährige Trainer keinen Spannungsabfall: „Wir müssen uns nun intern kleinere Ziele setzen, dazu gehört auch, dass wir bis zum letzten Spieltag ungeschlagen bleiben wollen.“ Dazu würde der Konkurrenzkampf die Mannschaft ohnehin weiter antreiben. „Es sind noch fast acht Wochen bis zu den Relegationsspielen. Jeder hat die Chance, sich mit starken Leistungen für die entscheidenden Spiele zu empfehlen“, berichtet Will.

Mit dem FC Homburg wartet ein Gegner, der es den Pfälzern im Hinspiel (2:0) nicht einfach gemacht hatte. „Homburg hatte uns gehörige Probleme bereitet. Wir hatten nicht unseren besten Tag, und der Gegner hatte mit viel Wille und Leidenschaft verteidigt“, erinnert sich Will, der einen Auftritt mit diesen Tugenden erwartet: „Jeder der vier übrigen Gegner will die erste Mannschaft sein, die uns schlägt. Darauf müssen wir gefasst sein und die Duelle annehmen.“