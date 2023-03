Die erste Herrenmannschaft der SG Westpfalz bestreitet am kommenden Samstag das Play-off-Halbfinale. Die Partie ist von hoher Bedeutung, es geht nämlich unmittelbar um den Aufstieg.

Um 17.30 Uhr ist Anpfiff in der Sporthalle der IGS Enkenbach-Alsenborn auf dem Mühlberg. Der Gegner heißt VC 2000 Bad Kreuznach. Die Heimmannschaft geht mit einer Favoritenrolle in die Partie. Die SG Westpfalz konnte bisher jedes der acht bestrittenen Ligaspiele in der VVRP Verbandsliga Süd Staffel A gewinnen. Nur einen einzigen Satz verlor sie dabei. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Iljo Khaylo, Spieler bei der SG Westpfalz, analysiert stellvertretend für die Mannschaft: „Wir sind in diese Saison mit dem festen Ziel gestartet aufzusteigen. Nach der bisherigen Bilanz sind wir nach wie vor vom Aufstieg überzeugt.“ Dennoch liegt auch eine gewisse Besonnenheit vor. „Wir gehen nichts destotrotz keinesfalls übermütig in die Partie rein, da wir den Gegner nicht kennen“, führt Khaylo weiter aus.

Der Zweite der Staffel B

Bad Kreuznach kam in der VVRP Verbandsliga Süd Staffel B auf fünf Siege. Damit schaffte es die Mannschaft hinter dem TSV Speyer IV auf Rang zwei. Das Play-off-Halbfinalspiel wird zwischen dem Erstplatzierten aus Staffel A und dem Zweiten der Staffel B ausgetragen. Umgekehrt gibt es parallel ein zweites Halbfinale. Die Sieger der beiden Partien treffen am 18. März im Finale aufeinander, welches über den Aufstieg entscheidet. Zunächst gilt jedoch die volle Konzentration dem Halbfinale. „Wir spielen genau wie davor unser bestes Volleyball und haben einfach Spaß“, erklärt Khaylo.