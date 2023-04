Die U21 des 1. FC Kaiserslautern ist im Niemandsland der Tabelle angekommen, der Traum vom Aufstieg in die Regionalliga ist in unerreichbare Ferne gerückt. Wie motiviert der Trainer sein Team für die Partie gegen den Tabellenletzten?

Dass das mit der Motivation vor dem Spiel gegen den FC Blau-Weiß Karbach (Samstag, 15 Uhr, Fröhnerhof) nicht ganz so einfach ist, gibt auch Chef-Coach Benny Früh zu. „Tabellarisch ist es sehr schwer, noch vorne anzugreifen“, sagt er. Sein Team hat 42 Punkte, ist auf Platz sieben der Aufstiegsrundentabelle der Oberliga abgerutscht. Tabellenführer TSV Schott Mainz hat 56 Punkte, Karbach als Zehnter 32.

„Normalerweise schütteln wir uns kurz, dann geht es weiter. Nach dem Spiel in Koblenz hat das Schütteln etwas länger gedauert“, sagt Früh und erinnert sich nicht allzu gern an die 0:2-Niederlage. Sein Team habe in der Summe verdient verloren, muss er zugeben. „Auch wenn wir es über 60 Minuten gut hinbekommen haben.“ Doch dann seien Fehler passiert. „Der Verteidiger rutscht beim Zweikampf aus, die Boxbesetzung war schlecht.“ Die Folge waren zwei Gegentore, davon ein Eigentor. Und der Plan ist mal wieder nicht aufgegangen. „Wir wollten gegen die Topmannschaften aus der Nordgruppe zeigen, was wir können. Jetzt haben wir in vier Spielen nur drei Punkte gesammelt. Das ist ernüchternd, aber wir müssen es hinnehmen, wie es ist“, erklärt Benny Früh zerknirscht.

„Eine richtig geile Saison“

Er hofft, geht aber auch davon aus, dass seine Jungs es geschafft haben, sich zu schütteln und das Ganze abzuhaken. Und dass sie sich stattdessen darauf konzentrieren, dass es für viele von ihnen darum geht, sich zu zeigen. Gerade vor dem Hintergrund dass es jetzt um Verträge für die neue Saison geht. „Dass man nach so einer Niederlage ein bisschen schwerfällig ist, ist völlig in Ordnung, aber die Jungs müssen es hinnehmen, wie es ist, die letzten Spiele noch mal Vollgas geben und sich klarmachen, dass wir eine richtig geile Saison gespielt haben.“

Karbach dürfte ein ähnliches Problem haben. „Für sie geht es nicht mehr um so viel. Sie sind auch irgendwo in der Aufstiegsrunde.“ Aber der FC habe seine Stärken. „Sie spielen alle schon lange zusammen. Max Wilschrey macht seine Tore. Wir haben sie analysiert und werden passende Lösungen finden. An den Lösungen hat es auch nicht gelegen in den letzten Spielen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt“, und dann seien noch individuelle Fehler passiert, die schwer vorhersehbar sind.

Am Samstag beim Heimspiel soll das alles anders werden. Frühs Kampfansage; „Wir werden die ersten drei Punkte in der Aufstiegsrunde ergattern. Gegen Karbach zählen keine Ausreden.“