Den Blick vom schneebedeckten Heidenberg bei Dahn in den südlichen Pfälzerwald hat RHEINPFALZ-Fotograf Reiner Voss für das Titelbild des Adventskalenders fotografiert, den der Rotary Club Kaiserslautern-Sickinger Land mit dem Inner Wheel Club Kaiserslautern für 2024 aufgelegt hat.

Der Kalender wird samstags, 2. und 9. November, während des Wochenmarkts ab 9 Uhr auf dem Stiftsplatz verkauft. Zu weiteren Verkaufsstellen in Kaiserslautern gehören das Fachgeschäft für Haushaltwaren Pallmann, die Uni-Buchhandlung auf dem Campus der RPTU und das Job-Werk. Ein Kalender kostet fünf Euro.

„Für fünf Euro kann man nicht nur Gutes in der Region tun, sondern auch Preise gewinnen“, sagen Werner Thiel, Präsident des Rotary Clubs, und Barbara Siefert, Präsidentin des Inner Wheel Clubs. Hinter jedem Kalendertürchen warte eine Gewinnchance, hinter jeder Nummer verberge sich ein Gewinn, den Spender aus Handel, Gastronomie und Kultur für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt haben. Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von 2500 Euro.

Ziel: 3500 Kalender verkaufen

Als Vizepräsident für Forschung der RPTU Kaiserslautern–Landau weiß Thiel, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Für seine Aufgabe beim Rotary Club bedeutet das, sich mit den Mitgliedern des Clubs dem Gemeinwohl und den Menschen durch Taten verpflichtet zu fühlen, denen es weniger gut geht. Beide Clubs hoffen darauf, in diesem Jahr 3500 Kalender zu verkaufen. Den Erlös werden sie Organisationen wie „Lichtblick 2000“, „Mama/Papa hat Krebs“, dem „Mehrgenerationenhaus Ramstein-Miesenbach“ sowie dem „Kinderschutzbund Kaiserslautern–Kusel“ und für weitere soziale Projekte zur Verfügung zu stellen. So konnten in den vergangenen Jahren 76.000 Euro gesammelt und gespendet werden.