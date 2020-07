Noch eine Runde folgt, bevor die fünfteilige „snack“-Ausstellungsreihe des Vereins KunstRaum Westpfalz in der Architekturgalerie endet. Was keiner vorhersehen konnte: Die Vernissage mit Arbeiten von Michael Thomas bekommt eine Parallelausstellung gleich nebenan mit dem Künstler Michael Volkmer.

Aus der kunstlosen Ausstellungsnot geschlossener Museen und Galerien initiierte der Verein KunstRaum Westpfalz die fünfteilige, speziell coronataugliche Reihe „snack#1-5“: Alle 14 Tage wechselten Künstler die Exponate auf der weiß abgehängten Fensterbank der ansonsten geschlossenen Architekturgalerie in der Rosenstraße. Alle 14 Tage ergab sich so die Vernissage einer stark minimierten Ausstellung auf dem Trottoir. Und insgesamt an 70 Tagen und Nächten konnten sich Kunstinteressierte bewusst oder en passant die Nase am Schaufenster platt drücken.

Mit Michael Thomas aus Wiesenbach-Langenzell in Baden-Württemberg kommt nun ein Künstler in die Stadt, der mit Können und Wissen Kunst ganz eigener Art präsentiert. Der Weg in die Rosenstraße lohnt. Zumal im Anschluss eine zweite Vernissage ansteht.

Ausstellung im Leerstand

Was kaum jemand ahnen konnte: Ein Ladeninhaber bot dem Verein seinen vorübergehenden Leerstand an, ganz im Sinne dessen Philosophie vor allem leere, verlassene oder vergessene Räume mit Kunst zu beleben. Michael Volker aus Winnweiler weiht die neue Stätte mit Gehäusen und Kuppel seiner Installation „Graue Passion“ ein. Ein Antlitz mit geschlossenen Augen zieht die Blicke auf sich. Dabei jongliert der Künstler mit Assoziationen wie Kryostasekammern, wie man sie aus Science-Fiction-Werken zum Einfrieren und Wiederbeleben von Menschen kennt. Märchenhafter Schneewittchensärge. Mystischer Heiligenfiguren.

Beginn der Vernissagen ist um 17 Uhr in der Rosenstraße 2, die Fortsetzung wenige Schritte weiter um 18 Uhr in der Pirmasenser Straße 6. Die Einführungen sprechen Vereinsvorsitzende Birgit Weindl sowie Uli Weise.