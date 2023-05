Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Revanche geglückt: Der 1. FC Kaiserslautern hat am Freitag seinen Ruf als Team der Stunde in der Ersten Regionalliga Südwest untermauert und den fünften Sieg im sechsten Spiel geholt. Beim 80:64 (38:40) gegen den TV Langen überrannten die Rot-Weißen ihren Gegner in den ersten zehn Minuten nach der Pause und hätten durchaus noch höher gewinnen können.

Das Hinspiel war nach ausgeglichener erster Halbzeit noch mit 60:79 (34:35) verloren gegangen, diesmal hatte die Mannschaft von Trainer Mario Coursey das bessere Ende für sich.