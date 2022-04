Im Zuge der Erweiterung der kommunalen Kindertagesstätte (Kita) sieht der Haushalt 2022 Mittel für die Einrichtung einer fünften Gruppe vor. Dies teilte Ortsbürgermeister Jens Specht (FWG) auf Anfrage mit. Geld ist auch vorgesehen für Renovierungsarbeiten und für den Kauf von Möbeln für die Kita. Nach dem Spielplatz „Auf der Steig“ soll nun der Platz in Langensohl mit neuen Spielgeräten ausgestattet werden. Gute Nachrichten hat Specht auch in Sachen Finanzen: Der Etat für 2022, der noch im Entwurf ein Minus in Höhe von 80.000 Euro im Ergebnishaushalt auswies, konnte nun doch noch ausgeglichen werden. „Alle Fraktionen im Rat haben gemeinsam mit dem zuständigen Ausschuss und der Verwaltung das Zahlenwerk auf mögliche Kürzungen hin durchforstet und waren dabei erfolgreich“, so der Ortsbürgermeister.