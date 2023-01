Besonders dreist haben zwei Trickbetrüger eine Seniorin im Stadtgebiet bestohlen. Dabei gaben sich die Betrüger als SWK-Angestellte aus und schoben einen vermeintlichen Wasserrohrbruch vor. Dadurch gelangten die Täter in die Wohnung und an hochwertigen Schmuck.

Wie die Dame laut Polizei anzeigte, tauchte am vergangenen Freitag unter dem Vorwand, es sei zu einem Wasserrohrbruch in der Straße gekommen, ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der Geschädigten auf. Er gab an, bei den Stadtwerken zu arbeiten und die Wasserrohre in der Wohnung der Dame überprüfen zu müssen.

Nachdem die Seniorin den Unbekannten in die Wohnung gelassen hatte, lenkte dieser sie im Badezimmer mit verschiedenen „Aufträgen“ ab. Vermutlich in einem unbemerkten Moment ließ der angebliche SWK-Mitarbeiter einen Mittäter in die Wohnung. Während der erste Betrüger die ältere Dame weiterhin ablenkte, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen.

Dabei brach dieser auch einen abgeschlossenen Schrank auf und gelangte so an hochwertigen Schmuck. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag, so die Polizei.