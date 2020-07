Unbemerkt hat sich am frühen Sonntagabend ein fünf Jahre alter Junge von zu Hause weggeschlichen. Er machte mit seinem Laufrad einen Ausflug in die Umgebung, teilte die Polizei mit. Einem Restaurantbesitzer fiel das Kind auf, das alleine auf dem Bürgersteig unterwegs war. Er kümmerte sich um den Jungen und informierte die Polizei. Die Beamten machten die Mutter ausfindig und informierten sie über die Aktion ihres Sprösslings. Die 25-Jährige konnte den Ausflügler wieder wohlbehalten in Empfang nehmen.