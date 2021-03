Beim Abbiegen hat ein 29-jähriger Autofahrer am Montagmorgen ein fünfjähriges Mädchen angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen mit seinem Tretroller auf der Straße Flachsäcker in Richtung In den langen Ruhten unterwegs. Der 29-Jährige fuhr auf der Straße In den langen Ruthen in Richtung Kästenbergstraße. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des Mädchens und streifte sie. Die Fünfjährige stürzte und zog sich laut Polizei wahrscheinlich eine Fraktur des Unterarms zu. Sie in ein Krankenhaus gebracht.