Fünf weitere Corona-Tote verzeichnete das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Freitagabend. Drei Personen davon kamen aus der Stadt Kaiserslautern, zwei aus dem Landkreis. Die Anzahl der Menschen in Stadt und Kreis, die an dem Coronavirus starben, erhöhte sich damit auf 39. Das Gesundheitsamt registrierte am Abend 33 neue Infektionen mit dem Virus, 14 davon im Landkreis, eine Neuinfektion bei den Streitkräften und 18 Fälle in der Stadt Kaiserslautern. 77 Personen konnten wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind 670 Menschen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.

Am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern werden derzeit 13 Covid-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Davon werden elf invasiv beatmet. 30 Coronapatienten werden auf den Isolierstationen behandelt. Von den konzernweit 146 Intensivbetten sind nach Angaben des Westpfalz-Klinikums aktuell 127 belegt.