Die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten hat sich am Sonntag um fünf weitere Personen erhöht. Sie leben in der Stadt Kaiserslautern. Das hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Kaiserslautern, zuständig für Stadt und Kreis, am Abend mitgeteilt.

Damit liegt die Zahl der bisherigen Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Kaiserslautern bei 209. Die Zahl der Genesenen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts liegt zurzeit bei 136 Personen. In der Stadt Kaiserslautern wurden bis dato 108 Personen (davon 61 genesen) positiv auf das Virus getestet. Im Landkreis Kaiserslautern waren es 101 Personen (davon 75 genesen).

Aufteilung der Corona-Fälle im Landkreis auf Verbandsgemeinden: VG Bruchmühlbach-Miesau: 4 (davon 3 genesen); VG Enkenbach-Alsenborn: 29 (davon 21 genesen); VG Landstuhl: 21 (davon 14 genesen); VG Otterbach-Otterberg: 13 (davon 12 genesen); VG Ramstein-Miesenbach: 19 (davon 15 genesen); VG Weilerbach: 15 (davon 10 genesen).