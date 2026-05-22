Mit gleich drei Schach-Talenten ist der SK Kaiserslautern 1905 bei den deutschen Einzelmeisterschaften vertreten. Einer zählt zum erweiterten Favoritenkreis.

Sie gehören zu den stärksten Nachwuchsspielern Deutschlands. Auch bei den nationalen Meisterschaften vom 23. bis 31. Mai in Willingen (Sauerland) sind zahlreiche Kaderspieler des Deutschen Schachbundes am Start und kämpfen um Titel, Medaillen und starke Platzierungen.

Steinbrenner mit guten Chancen

In diesem erlauchten Kreis hat auch Peter Steinbrenner vom SK Kaiserslautern 1905 immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Er geht mit einer Wertungszahl (DWZ) von knapp über 2000 im Top-10-Bereich in der Altersklasse U12 an den Start. Für seinen Mannschaftskameraden Julius Arne dagegen geht es eher darum, Erfahrungen auf großer Bühne zu sammeln. Das gilt gleichermaßen auch für Lasse Willems vom SC Ramstein-Miesenbach.

In der Altersklasse U10 startet SKK-Nachwuchsspieler Alex Mikayelyan, bei der U8 will Max Wolf vom SC Mackenbach auf sich aufmerksam machen. Mit seiner DWZ rangiert er bundesweit auf Rang elf.