Im Gegensatz zum Wetter präsentierten sich die Oberliga-Footballer der Kaiserslautern Pikes am Samstag von ihrer besten Seite. Mit 40:0 (6:0/14:0/14:0/6:0) besiegten sie die Haßloch 8-Balls und feierten den fünften Saisonsieg in der fünften Partie.

„Die Defense hat eine sehr starke Perfomance abgeliefert“, lobte Pikes-Headcoach Kai Lehmann seine Mannschaft, die enormen Druck auf die Angriffsreihen der Südpfälzer ausübte. „Wir haben ganz gut reingefunden, waren sehr erfolgreich“, meint Lehmann, dessen Team durch Dennis Folz den ersten Touchdown feiern konnte.

Noch vor der Halbzeit war Dustin Michaeli zweimal in der Endzone zur Stelle und konnte einen von Quarterback Lars Heidrich geworfenen Ball fangen. In der zweiten Spielhälfte ergab sich das gleiche Bild. „Lars Heidrich hat sechs Touchdowns per Pass geworfen, ohne Interception. Das ist eine sehr gute Leistung für einen Quarterback“, sagt Lehmann. Sein Team stellte zuweilen jedoch beim Extra-Punkt um. „Es war nicht einfach, den Ball zu kicken, wegen der Nässe des Balls“, erklärt der Pikes-Trainer nach dem deutlichen Sieg. So sei sein Team mit fortdauerndem Spielverlauf auf die Two-Point-Conversion nach dem Touchdown umgestiegen.