Fünf Kreispokalspiele aus der vergangenen Saison stehen an diesem Wochenende auf dem Programm. Im Kreis Kaiserslautern-Donnersberg werden drei Viertelfinalpartien nachgeholt: Am Samstag, 17 Uhr, empfängt die SG Hochspeyer den SV Alsenborn. Am Sonntag um 15 Uhr hat TuS Erfenbach den SV Enkenbach zu Gast. Und um 16 Uhr kommt TuS Ramsen zum FC Shqiponja Kaiserslautern, der auf dem Rasenplatz des ESC West spielt.

In der Kreispokal-Runde Kusel-Kaiserslautern werden am Sonntag, 15 Uhr, die beiden Halbfinalpartien ausgetragen. FV Olympia Ramstein empfängt den TuS Glan-Münchweiler und die TSG Wolfstein-Roßbach den FV Kindsbach.