Ein 39-jähriger, aus Kaiserslautern stammender Angeklagter, ist am Dienstag von der Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern zu Freiheitsstrafen von insgesamt fünf Jahren verurteilt worden. Das Gericht befand ihn bezüglich 46 einzelner Vergehen, die er bereits am vergangenen Montag umfassend eingeräumt hatte, für schuldig.

Gewerbsmäßiger Diebstahl, teilweise war es beim Versuch geblieben, Beförderungserschleichung, Hausfriedensbruch, unerlaubter Betäubungsmittelbesitz, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung , so lauteten die Tatbestände, die dem Schuldspruch zugrunde lagen. Die Kammer verhängte unter Einbeziehung zweier Urteile der Amtsgerichte Speyer und Kaiserslautern sowie den neuerlichen Taten eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren. Von einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sah sie ab.

Die Beweisaufnahme war am Dienstag mit der Erstattung des psychiatrischen Gutachtens fortgesetzt worden. Der Sachverständige führte aus, dass der Angeklagte auch ihm gegenüber sämtliche Taten eingeräumt habe. Er führe sie auf Gleichgültigkeit zurück. Einen Teil der Beute habe er verkauf, um sich Drogen zu beschaffen. Vieles habe er selber behalten, oder auch verschenkt. Er sei in einem sozialen Brennpunkt in Kaiserslautern aufgewachsen, nicht gewalttätig und gebe seinen Eltern keine Schuld an seiner Delinquenz. Über ein Drittel seines Lebens habe er im „Knast“ verbracht. Er habe geäußert, eine Therapie zu brauchen. Seine Kindheit sei schwierig gewesen. In der Schule habe er nur mäßigen Erfolg gehabt und keinen Beruf erlernt. Stattdessen habe er häufig mit Freunden abgehangen und Alkohol und Drogen konsumiert. Bereits mit 15 Jahren habe er damit begonnen Cannabis zu konsumieren. Mit 20 habe er zusätzlich „Speed“ und gelegentlich Kokain genommen. Er habe während seiner langen Haftzeit keine Zukunftsperspektive entwickelt. Es liege bei ihm eine Persönlichkeitsstörung, aber noch keine seelische Abartigkeit vor, so der Gutachter. Seine Auffälligkeiten beschränkten sich auf Gesetzesverstöße. Für die Taten sei er in vollem Umfange verantwortlich. Der Sachverständige empfahl dem Gericht den Angeklagten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. Trotz bereits abgebrochener oder gescheiterter Therapien sehe er eine gewisse Erfolgsaussicht.

In seinem Plädoyer konzentrierte sich der Oberstaatsanwalt, auf die Strafzumessungsgesichtspunkte. Positiv wertete er das umfassende Geständnis des Angeklagten, der nichts beschönigt habe. Auch spreche wegen der 27 Vergehen der Beförderungserschleichung zu seinen Gunsten, dass die Schäden jeweils gering ausgefallen seien. Ferner müsse man sehen, dass zwei gewerbsmäßige Diebstähle im Versuchsstadium stecken geblieben waren und die Beute bei den übrigen Diebstählen an die jeweiligen Eigentümer zurückgelangt sei. Zu seinen Lasten müsse aber gewertet werden, dass der Angeklagte vielfach und einschlägig vorbestraft sei und die Taten bei hoher Rückfallgeschwindigkeit begangen habe. Manche Taten habe er begangen, obwohl er kurz vorher aufgefallen sei. Schließlich habe er sämtliche Taten begangen, obwohl er unter Führungsaufsicht und teilweise auch unter laufender Bewährung gestanden habe.

Der Oberstaatsanwalt forderte unter Einbeziehung zweier früherer Verurteilungen eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten und eine weitere Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt komme bei ihm mangels Erfolgsaussicht nicht in Betracht.

Der Verteidiger, stellte die zu verhängende Strafe in das Ermessen des Gerichts. Dem Angeklagten solle aber eine Therapiechance nicht verwehrt werden. Der Vorsitzende richtete in der Urteilsbegründung mahnende Worte an den Angeklagten. „Am Ende könnte ihnen die Sicherheitsverwahrung drohen, wenn Sie so weitermachen. Ich rate ihnen die Haftzeit für eine Ausbildung zu nutzen und aus Kaiserslautern wegzuziehen.“ Das Urteil wurde sofort rechtskräftig. Beim Herausführen des Angeklagten durch die Wachtmeister bemerkte er, dass er keine Ausbildung machen werde. „Keinen Bock“, so seine Begründung.