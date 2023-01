Die Themen des Tages aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern.

Kaiserslautern ist ihre ganz persönliche Weltstadt, ihre Heimatstadt, die Stadt, in der sie Politik macht. Das will sie auch in den kommenden acht Jahren weiterhin tun, dann aber an der Spitze der Verwaltung, als Oberbürgermeisterin. Anja Pfeiffer geht für die CDU ins Rennen um den Chefsessel der Verwaltung.

Im wahrsten Wortsinne um eine alte Liebe handelt es sich bei dem Mercedes Benz, der sich seit 56 Jahren im Eigentum der Familie Biehl aus Schallodenbach befindet. Seine beiden Spitznamen kommen nicht von ungefähr.

Das Wetter in der Region: Der Dezember war ein Monat der Gegensätze. Nach einer kleinen Kältewelle folgte zum Jahresausklang Rekordwärme. Im Januar geht es wechselhaft weiter. Möglicherweise schaut zwischendurch auch mal der Winter vorbei.

Am Neujahrstag war auf den Geburtsstationen in Kaiserslautern und in Landstuhl einiges los. Fünf Babys kamen am 1. Januar 2023 auf die Welt.

Das Irish House hat eine neue Leiterin – und das schon seit einigen Monaten: Eva Blass heißt sie und löst damit das Ehepaar Bähr bei der Koordination der Kult-Kneipe ab. Die (vermeintlichen) Chefs sind aber immer noch gefragt.

Kulinarisch hat er überhaupt keinen Wert. Optisch allemal und für die Natur ohnehin: der Sumpf-Haubenpilz. Im Landkreis Kaiserslautern ist der Pilz des Jahres 2023 durchaus zu finden.