Wie bitte, Kaiserslautern soll in Sachen Musik keine Bundesliga sein? Nein, viel mehr sogar – denn die Stadt „ist ja längst angekommen in der Champions League!“ Als Franz Wosnitza seine Worte von der Bühne am Altenhof rief, da stand das Bier seit Langem kalt, da blubberte in hohen Weingläsern der Aperol Spritz: Am frühen Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, hat der Event-Mitbegründer gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) und Alexander Heß, Chef des Citymanagements, das diesjährige Barbarossafest „Swinging Lautern“ eröffnet. Blues, Jazz, Funk, kubanische Rhythmen – auf fünf Bühnen in der City setzten mehr als 30 Bands „ein Ausrufezeichen für die Bürger“, jubelte Heß am Rande der Party. „Wir zeigen über drei Tage, dass Kaiserslautern lebens- und liebenswert ist.“ Rund 250 Musiker seien bis Samstag am Start, so Heß. Über 150 Biertischgarnituren habe sein Team in der Stadt aufgestellt, sagte der Organisator, der gleichzeitig auch als Geschäftsführer der veranstaltenden Werbegemeinschaft auftritt. Lautern swingt also wieder. Und nicht nur das. Wie Heß weiter betonte, sei die Veranstaltung ja nicht bloß ein Musikfestival – sondern mehr, ein Event für alle, auch Handel und Gastro. Vom „Flanieren, Essen, Trinken, Shoppen“ sprach OB Kimmel auf der Bühne. Den groovigen Auftakt legte am Donnerstag dann die neunköpfige Band „Bruise Brassers“ hin – mit Hits aus den 1970er bis 1990er Jahren.