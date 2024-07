Rolf Conrad hat eine außergewöhnliche Tour zusammengestellt: eine über den Kaiserslauterer Hauptfriedhof zu den Gräbern von Fußballspielern, Fans und anderen, die mit dem 1. FC Kaiserslautern zu tun hatten. Dabei präsentiert er zahlreiche Anekdoten von den Kartoffelspielen bis zum Walter-Wetter.

Den ersten Friedhof für Fans hat der Verein Boca Juniors aus Buenos Aires ins Leben gerufen. Dort dürfen nur Blumen in den Vereinsfarben abgelegt werden. Der Hamburger SV war der erste Verein in Deutschland, der 2008 einen eigenen Fan-Friedhof in der Nähe des Stadions angelegt hat. Seit 2012 hat Schalke 04 einen solchen Friedhof, er sieht aus wie ein Fußballfeld. Der FC Barcelona hat eine Halle mit 20.000 Urnen im Stadion, Fans des FC Chelsea können ihre Asche im Stadionrasen vergraben lassen. Der 79-jährige Rolf Conrad, leidenschaftlicher FCK-Fan und Teammitglied des Fritz-Walter-Museums, sprudelt nur so vor Infos. Wer mit ihm in Sachen FCK auf dem Friedhof unterwegs ist, erlebt eine vergnügliche, kurzweilige Zeit.

Wie kam es zu den Führungen? Conrad berichtet, Jenö Buzánsky, der 1954 im WM-Endspiel mit der ungarischen Mannschaft der deutschen Elf unterlegen war, sei regelmäßig am Todestag von Fritz Walter nach Kaiserslautern gekommen und habe einen Kranz an dessen Grab niedergelegt. 2002 sei die Frage aufgekommen: Wer liegt alles vom FCK auf dem Lauterer Hauptfriedhof? Und Rolf Conrad machte sich an die Arbeit, konzipierte eine Führung, tatkräftig unterstützt vom Friedhofsamt.

Wer