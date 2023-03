Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass es in der Führerscheinstelle der Stadt nicht rund läuft, lässt sich bei Wartezeiten auf einen Termin von über vier Monaten nicht dementieren. Dezernentin Beate Kimmel hat das Problem jetzt zur Chefsache erklärt. Erste Verbesserungen sind tatsächlich sichtbar.

Für viele Dienstleistungen in der Führerscheinstelle muss der Lauterer immer noch bis in die zweite Septemberhälfte warten. In umliegenden Städten bekommt man einen Termin