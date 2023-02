Ein 18-Jähriger aus dem Stadtgebiet hat bei einer Verkehrskontrolle geflunkert. Doch seine Lüge flog auf. Jetzt muss der junge Mann mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Der 18-Jährige war vergangene Woche in der Mainzer Straße in eine Polizeikontrolle geraten. Dabei konnte er laut Polizei keinen Führerschein vorweisen und gab an, das Dokument zu Hause liegengelassen zu haben. Die Beamten stellten dem jungen Mann einen Mängelbericht aus und forderten ihn auf, in den nächsten Tagen zur Dienststelle zu kommen und den Nachweis vorzulegen. Am Montag meldete sich die Mutter des 18-Jährigen auf der Polizeidienststelle, um die Sache aufzuklären: Auf den Führerschein ihres Sohnes angesprochen, räumte die 44-Jährige ein, dass er gar keinen besitzt. Er habe sich ihr Auto ohne ihr Wissen ausgeliehen und sei damit unterwegs gewesen.