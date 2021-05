Frisches Wild aus dem Pfälzerwald? Das Forstamt Kaiserslautern macht es möglich. „Jetzt ist Jagdzeit“, sagt Florian Kemkes, stellvertretender Forstamtsleiter und erinnert an die erste Drückjagd im Herbst vor wenigen Tagen im Gebiet zwischen Stelzenberg und Schopp. Mit zwei Dutzend Jägern und Hunden war er unterwegs und hat Ausschau nach Wild gehalten.

Angesichts der Afrikanischen Schweinepest, mit der sich Wildschweine in Brandenburg und Sachsen infiziert hätten, gelte es, die Population gering zu halten. Noch sei in unserer Region kein Fall bekannt, so der Förster. Drei Rehe und zwei Wildschweine wurden bei der Drückjagd erlegt. Rotwild wie Hirsche seien nicht dabei gewesen.

Die Jagd sei notwendig zum Erhalt des Waldes. In einer Zeit, in der es dem Wald wegen permanenter Trockenheit nicht gut gehe, müsse man darauf achten, dass die Verjüngung des Waldes eine Chance bekommt und junge Hölzer nicht vom Wild verbissen werden.

Verkaufsstelle im Forstamt

Florian Kemkes, der selbst als Jäger mit von der Partie war, hat ein Reh erlegt. Er hat es der Wildkammer des Forstamtes zur Verfügung gestellt. In der Verkaufsstelle des Forstamtes Kaiserslautern in der Velmannstraße können donnerstags, 7.30 bis 16 Uhr, Wildprodukte erworben werden. Die Fleisch- und Wurstwaren von Rotwild, Rehwild und Wildschwein stammen aus dem heimischen Wald. Die Tiere wurden von einem Metzger zerlegt, ausgebeint und verarbeitet.

Tafelfertige Wildwaren wie Wurst und Gulasch sind in Dosen erhältlich. Tiefgefroren gibt’s Bratwurst, Frikadellen, Saumagen und Leberknödel. Ebenfalls tiefgefroren sind Lende, Rücken, Keule und Gulasch von Hirsch, Reh und Wildschwein erhältlich. Wildfleisch sei das gesündeste Fleisch, das man verzehren könne. Das Wild wachse ohne Stress auf und könne sich frei in der Natur bewegen. Mehr könne man für das Tierwohl nicht tun. „Wildfleisch ist das gesündeste und beste Fleisch“, bricht der Förster eine Lanze für die Tiere des Waldes.

Florian Kemkes selbst bevorzugt ein Bratenstück oder ein Gulasch vom Reh. „Dazu eine gute Soße.“ Die Nachfrage nach Wild habe bereits angezogen. „Erfahrungsgemäß nimmt sie, je näher es auf Weihnachten geht, zu.“