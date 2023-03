Das Waldfreibad Rodenbach hat neue Unterstützer: Am vergangenen Freitag gründete sich ein Förderverein für das Bad. „Es ist gut gelaufen“, sagt Gerd Lang, der sich von Anfang an für einen solchen Verein starkgemacht hatte. Rund 50 Personen seien zur Gründungsversammlung ins Weilerbacher Bürgerhaus gekommen, über 30 seien direkt Mitglied geworden. Außerdem hätten einige Personen signalisiert, dass sie bereit wären, ein Amt im Vorstand zu übernehmen. Dieser soll bei einer Mitgliederversammlung gewählt werden, sobald das Amtsgericht den Förderverein genehmigt habe. Anschließend solle auch auf der Internetseite der Verbandsgemeinde ein Hinweis auf den Verein eingerichtet werden. Wer an einer Mitgliedschaft interessiert ist, könne sich dort darüber informieren. Wenn das Bad wieder geöffnet habe, seien auch an der Freibadkasse Mitgliedsanträge zu bekommen.