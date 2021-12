Ein Förderverein für die Kindertagesstätte (Kita) Sterntaler wurde in Niedermohr gegründet. Ziel des gemeinnützigen Vereines ist es, die Kita ideell, insbesondere aber auch finanziell zu unterstützen. So sollen zusätzliche Gelder beschafft werden, um den Erzieherinnen sowie den Kindern durch sonst nicht mögliche Anschaffungen den Alltag zu erleichtern oder durch neue Spielgeräte mehr Angebote zu schaffen. Der Vorstand setzt sich zusammen aus Patrick Ossartschuk, Vorsitzender, Jaqueline Horr, stellvertretende Vorsitzende, Frederik Holzhauser, Kassierer, sowie Christian Wigand, Schriftführer. Unterstützt wird der Vorstand aktiv von zwei Beisitzerinnen, die den Kontakt zum Elternbeirat sowie zur Ortsgemeinde sicherstellen sollen. Dies sind Mareike Hemm und Jessica Kaiser. Wer Kontakt zum Verein aufnehmen will, kann dies per E-Mail an die Adresse PatrickOssartschuk@gmx.de tun.