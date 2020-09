Gesucht werden Bilder, die Fritz Walter auf oder neben dem Sportplatz, in Sportkleidung oder in zivil zeigen. Bilder aus privaten Fotoarchiven und Fotoalben von Eltern oder Großeltern, von Verwandten, Freunden oder von sonst jemand aus dem eigenen persönlichen Umfeld. Es können Fotos aus der aktiven Zeit sein, aber auch aus späteren Jahren. Zu jedem eingeschickten Foto sollte auch eine kleine Geschichte mitgeliefert werden. Die weiteren Bedingungen und Informationen, was es gerade beim Thema Bildrechte zu beachten gibt, finden sich auf der Webseite unter https://www.initiative-fritz-walter-museum.de/100-jahre-fritz-walter/100-bilder-fritz-walter/ Die Fotos sowie Texte können per E-Mail an hundert-bilder@initiative-fritz-walter-museum.de ges. Für eventuelle Rückfragen sollten auch Kontaktdaten mit angeben werden. Die eingesandten Fotos und die kleinen Geschichten werden nach Ablauf der Aktion im Internet veröffentlicht, sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Eine unabhängige Jury wird die drei besten Bilder und Geschichten auswählen. Die Gewinner erhalten dann jeweils einen Preis, der an einem noch zu bestimmenden Tag im FCK-Museum überreicht werden soll.