Der Kaiserslauterer Stadtteil Einsiedlerhof erhält 150.000 Euro Fördermittel. Das Geld stammt aus dem Programm „Städtebauliche Erneuerung 2021“ sowie dem Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt – soziale Stadt“, wie der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Wansch mitteilt. Mit dem Programm fördert das Land Rheinland-Pfalz die Gebietsentwicklung und den Abbau von sozialen Problembereichen im Stadtteil. „Ich freue mich, dass das Land Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr den Stadtteil Einsiedlerhof unterstützt. In so einem bedeutsamen Stadtteil von Kaiserslautern, der sich durch ein großen Teil aus Industrie- und Gewerbeflächen sowie Wohnraumflächen zusammensetzt, ist es wichtig, die Gebietsentwicklung weiter voranzutreiben und gleichzeitig das soziale Miteinander zu stärken“, so Wansch.