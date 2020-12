Die Stadt Kaiserslautern erhält 2020 aus dem Bund-Länder-Programm „Sozialer Zusammenhalt“ insgesamt 290.000 Euro Städtebaufördermittel zur Entwicklung des Fördergebiets Innenstadt West, wie Innenminister Roger Lewentz mitgeteilt hat. Die Förderung erfolge im Rahmen der Landesinitiative zur Stärkung der Investitionsfähigkeit der Oberzentren / großen Mittelzentren.

Innenminister Lewentz hatte 2018 im Rahmen dieser Landesinitiative seine Bereitschaft erklärt, der Stadt in der Förderperiode 2018 bis 2021 für die von der Stadt genannten Fördergebiete Städtebauförderungsmittel mit dem Höchstfördersatz von 90 Prozent zur Verfügung zu stellen.

Geld für städtebauliche Maßnahmen

Die Stadt kann mit den Fördergeldern des Bundes und des Landes städtebauliche Maßnahmen im Fördergebiet mitfinanzieren. „Kaiserslautern plant, die Mittel hauptsächlich für Ordnungsmaßnahmen sowie zur Modernisierung privater Gebäude einzusetzen. Diese Maßnahmen sind weitere Bausteine einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie zur Stärkung des Stadtteils Innenstadt West“, so Lewentz.

Im Jahr 2020 können in der Städtebauförderung insgesamt über 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereitgestellt werden. Im Zeitraum von 2010 bis 2019 profitierten rund 190 Städte, Gemeinden und andere kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz mit etwa 700 Millionen Euro von der Städtebauförderung, wie das Innenministerium weiter mitteilte.