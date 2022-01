Die Nachfrage nach PCR-Tests ist im vergangenen halben Jahr extrem gestiegen. Auch der Grund für die Tests hat sich vom reisebedingten zum infektionsbedingtem Anlass deutlich verschoben, berichtet Florian Edinger, Geschäftsführer der Kaiserslauterer Firma Testeval, die Antigen- sowie PCR-Tests an inzwischen zwölf Stationen in Kaiserslautern und der weiteren Region anbietet. „Im Juni haben wir drei PCR-Tests genommen, im Juli 88“, sagt er. Über den Sommer weiter kontinuierlich steigend waren es „rund 200 im Oktober, 1000 im November und knapp 2000 im Dezember“, gibt er die Statistik wieder. Trotzdem will er nicht von einem exponentiellen Anstieg reden: „Nein, ich hoffe nicht!“

Gleichzeitig hat sich der Anlass für einen PCR-Test verschoben: „Wurden im Sommer noch ungefähr die Hälfte wegen einer Reise nachgefragt, so ist dies inzwischen nur noch ein geringer Anteil, den Löwenanteil machen die Tests wegen Infektionen und Kontakten aus.“ Von den knapp 2000 PCR-Tests im Dezember wurden laut Edinger 980 wegen einer Kontaktnachverfolgung und 400 aufgrund einer Überweisung wegen Symptomen vorgenommen, „nur noch 600 waren private, also von Selbstzahlern“.

Auch die Nachfrage nach Schnelltests ist anzogen, wenn auch nicht so rasant wie die nach PCR-Tests. „Im Juli haben wir rund 14.000 Abstriche genommen“, in damals noch weniger Teststellen, im Oktober brach die Nachfrage ein, weil sie kostenpflichtig wurden, „nun liegen wir bei 48.000 Schnelltests insgesamt im Dezember“. Den Großteil von geschätzt 40.000 machen laut Edinger aber immer noch die Teststellen in Kaiserslautern aus, die von zwischenzeitlich nur noch drei auf nun sechs Stationen angewachsen sind.