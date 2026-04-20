Die Website des Pfalztheaters – www.pfalztheater.de – ist aufgrund eines externen Angriffs vorübergehend nicht erreichbar. Das teilte Günther Fingerle, der Pressereferent des Dreispartenhauses, am frühen Montagabend mit.

„Wir arbeiten gemeinsam mit unseren Dienstleistern mit Hochdruck daran, die Störung zu analysieren und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen. Es sind keine personenbezogenen Daten betroffen“, heißt es weiter. Ziel sei es, die Website schnellstmöglich wieder sicher und vollständig zur Verfügung zu stellen. Viele Menschen hatten am Montag vergeblich versucht, über die Website kostenlose Tickets für den Lautern-Film zu ergattern.

Für Ticketkäufe verweist das Theater auf die Hotline 0631-3675209 und die E-Mail-Adresse vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de.