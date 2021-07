„Ich wohne in Kaiserslautern Erfenbach und beobachte seit vergangenen Samstag diesen Vogel“, schreibt Stefanie May an die RHEINPFALZ. Sie vermutet: „Er ist sicherlich irgendwo ausgebüchst und der/die Besitzer/in vermisst ihn sicher.“

Wer einen solchen exotischen Vogel sucht, kann sich unter 0631/3737-230 oder -231 an die RHEINPFALZ wenden. Oder per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Wir vermitteln weiter an Stefanie May.