Viele Jahre schlug das Regime im Iran Demonstranten brutal nieder. Nach dem militärischen Angriff lautet die Frage: Wie geht es weiter? Exil-Iraner schildern ihre Hoffnungen.

„Wir haben uns alle gefreut, dass Ali Chamenei tot ist!“, meint Morteza M.* „Das war die beste Nachricht.“ Der junge Iraner hat als einziger seiner Familie sein Heimatland vor sechs Jahren verlassen. Er arbeitet in Kaiserslautern und macht hier nun seinen Master.

Schon im Januar sagte er gegenüber der RHEINPFALZ, dass er zwar von Trumps Politik nicht überzeugt sei, aber keinen anderen Weg als den militärischen sehe, da man weder mit Verhandlungen noch Sanktionen weiterkomme.

Damals hatten die Demonstrationen im Iran einen neuen Höhepunkt erreicht, ebenso das brutale Vorgehen des Regimes. US-Präsident Donald Trump stellte dem iranischen Volk in Aussicht, dass er ihm mit einem Militärschlag zu Hilfe kommen wolle – doch länger passierte nichts. Bis am 28. Februar USA und Israel das Land bombardierten und den obersten Führer Ali Chamenei töteten. Inzwischen hat das Regime dessen Sohn Modschtaba Chamenei als neuen Führer präsentiert.

„Revolutionsgarden könnten Demonstration jetzt nicht mehr so brutal niederschlagen“

Würde sich dieser Zustand verstetigen und dieser neue Führer – oder ein weiterer Kopf aus den Reihen – von Trump anerkannt werden, wäre dies das Schlechteste, was passieren könnte, meint Morteza M. Aber er ist guter Hoffnung, dass das iranische Volk sich nach dem Abklingen des ärgsten Bombardements wieder auf die Straße traut. „Die Revolutionsgarden sind schon so geschwächt, dass sie Demonstrationen nicht mehr so niederschlagen können wie vorher“, meint er.

Er setzt weiterhin auf den Schahsohn Reza Pahlavi, der den Übergang zu einem demokratischen System – „eine Republik oder eine parlamentarische Monarchie“ – übernehmen könne. „Er hat angekündigt, in den Iran zu kommen, sobald sich die Lage beruhigt hat.“ Vorerst sollten die Menschen jedoch noch zu Hause bleiben und eine weitere Zerschlagung des Regimes und dessen Waffen abwarten. Bis zum Beginn der Transferphase werde es jedoch „noch Monate dauern“, schätzt Morteza M. Dass der Iran sofort begonnen hat, Nachbarländer zu bombardieren, sei völlig unverständlich. „Länder wie Oman oder Katar haben noch versucht, den Krieg zu verhindern!“

Volk bekommt jetzt eine Chance, „aber ist der Angriff gerechtfertigt?“

Während Morteza M. nur derzeit – wegen des gesperrten Internets – von seiner Familie und Freunden im Iran sehr schwer etwas mitbekommt, hat Nader Samadi Therani, Ortsbürgermeister von Hauptstuhl, keine direkten Kontakte mehr in sein Geburtsland, wie er berichtet. „Ich bin als kleines Kind während des ersten Kriegs nach Deutschland gekommen.“ Seine erste Reaktion auf die Nachricht des Bombardements: „Einerseits positiv, weil das Volk eine Chance bekommt. Andererseits fragte ich mich: Ist der militärische Angriff gerechtfertigt?“, meint der bei der Bundeswehr tätige Samadi.

Auch er sieht es als fast unmöglich an, dass das iranische Volk von innen heraus einen Umsturz hätte herbeiführen können, angesichts der brutalen Niederschlagung der Proteste. Doch auch jetzt, mit dem Einfluss von außen, sei ein kompletter Systemwechsel nicht leicht, denn im Land „haben 47 Jahre Diktatur und Indoktrination geherrscht“. Deswegen glaubt er, dass ein Wechsel Zeit brauche, es gebe immer noch „viele Anhänger des Regimes“.

Ob im Hintergrund durch Reza Pahlavi schon etwas aufgebaut wurde, kann Samadi nicht einschätzen, aber wenn dem so wäre, „dann wäre dies ein Riesengewinn“. Denn „das Schlechteste wäre ein Machtvakuum!“ Zwar sei der „Kopf der Schlange abgeschlagen“, aber die Frage sei, „wie tief das System geht, wie viele Nachfolger es gibt“. Seine Hoffnung liegt darauf, dass die nachfolgenden Reihen nicht so stark und durchsetzungsfähig sind.

Deutschland könne helfen, auf politischer Ebene, „aber nicht militärisch“, betont er. Eins ist für ihn klar: „Es darf kein zweites Afghanistan geben!“ Und auch eine weitere Eskalation durch die Länder drumherum müsse unbedingt vermieden werden.

„Bombardement der Nachbarländer zeigt: Das Regime weiß, dass es am Ende ist“

Für Saeed R., der zum Master-Studium nach Kaiserslautern gekommen ist, ist das sofortige Bombardement der Nachbarländer ein deutliches Zeichen: „Das Regime weiß, dass es am Ende ist. Denn es gibt keinen Grund, die Nachbarn zu bombardieren.“ Außerdem zeige es, dass der Iran mehr Raketen mit kurzer Reichweite habe.

Obwohl auch er überzeugt ist, dass das Volk ohne Eingriff von außen keine Chance hat, waren seine Gefühle eher gemischt bei der Nachricht des Militärschlags. „Es ist nur die Folge dessen, was das Regime seit Jahren gemacht hat, denn es reagiert nicht auf Worte.“ Und er hofft, dass der Krieg so schnell wie möglich endet. Er sehe ihn nur als Übergang zu einem demokratischen System.

Auch für ihn ist Pahlavi „die einzige richtige Opposition“; alle anderen, die das Regime als solche zu präsentieren versucht, dürfe man nicht akzeptieren. Deshalb müsse man auch bei Trump vorsichtig sein. Richtig sei jedoch die Warnung von Trump, dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu und Pahlavi, dass „jetzt die Zeit ist, zu Hause zu bleiben“. Saeed R. ist aber guter Hoffnung, dass die Menschen wieder auf die Straße gehen werden. Der Militärschlag sei „die Chance für den Iran, den letzten Schritt zu machen, sich jetzt für Demokratie zu entscheiden.“ Und er fasst zusammen: „Wir wollen nicht den Krieg, nur diese Chance.“

*Die Namen wurden teils zum Schutz der Befragten anonymisiert.