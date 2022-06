Die Polizei hat am Montag in der Fruchthallstraße einen Exhibitionisten festgenommen. Der alkoholisierte Mann sei am Nachmittag am Fackelbrunnen aufgefallen, weil er an seinem erigierten Glied manipulierte. Laut Polizei wurde der 52-Jährige vorübergehend festgenommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.