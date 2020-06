Ein bislang unbekannter Mann entblößte sich laut Polizei am Mittwoch im Volkspark in der Nähe des Kinderspielplatzes. Eine Zeugin bemerkte den Mann, während eines Picknicks. Der Unbekannte saß auf einer Bank und masturbierte. Die Tatzeit dürfte zwischen 13 Uhr und 14 Uhr liegen. Erst später meldete die Zeugin den Vorfall der Polizei. Der Verdächtige könnte etwa 30 Jahre alt sein. Er trug vermutlich eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt oder schwarzes Hemd mit weißen Streifen. Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.