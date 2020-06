Die Polizei fahndet nach einem Exhibitionisten und sucht zwei Mädchen, die am Montag im Bereich der Pirmasenser Straße / Richard-Wagner-Straße Opfer des Mannes wurden. Die Kinder, vermutlich im Alter von zwölf bis 13 Jahren, flüchteten sich am Montagabend zu einem Passanten und dessen Sohn. Die verängstigten Mädchen berichteten dem Zeugen, dass sie an der Bäckerei an der Kreuzung Pirmasenser Straße / Richard-Wagner-Straße von einem Unbekannten umarmt wurden. Danach habe der Mann seine Hose vor den Mädchen heruntergelassen und sich ihnen entblößt gezeigt. Die Mädchen rannten davon. Der Unbekannte verfolgte sie, bis die Kinder auf den Zeugen trafen. Dann flüchtete der Mann in Richtung Stadtpark. Die Kinder liefen in eine andere Richtung weiter. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat den Exhibitionisten gesehen oder kann Angaben zu den geschädigten Kindern machen? Der Unbekannte ist etwa 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat erkennbar einen gerundeten Bauch. Der Mann trug eine Sonnenbrille. Zu den Mädchen liegt keine Personenbeschreibung vor. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.